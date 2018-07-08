В Кувейте госпитализировано более 280 человек после отравления фалафелем

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 280 человек отравились в Кувейте после того, как поели плохо приготовленное арабское блюдо фалафель в одном из ресторанов в районе Хола.

Как передает Report, об этом сообщает представитель Минздрава эмирата Мустафа Рида.

"80% из них после лечения покинули больницы, там остаются 53 человека, получивших отравление", — сказал он кувейтской электронной газете "Аль-Ватан".

Генуправление по контролю за заведениями общепита начало расследовать причины произошедшего. Сейчас ресторан закрыт, а на владельцев генпрокуратурой заведены дела.

Фалафель — арабское блюдо, которое представляет собой жаренные во фритюре шарики из измельчённых бобовых (обычно нута, но не только), иногда с добавлением фасоли, приправленные пряностями.