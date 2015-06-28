​В Кувейте арестован еще один соучастник теракта в мечети

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Власти Кувейта арестовали еще одного соучастника организации теракта в мечети, унесшего в пятницу жизни 27 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как заявили в МВД, под стражу был взят водитель автомобиля, на котором к месту взрыва был доставлен смертник.

"Силам безопасности удалось арестовать водителя автомобиля, который подвез террориста к мечети имама ас-Садика", - говорится в сообщении ведомства. Согласно его информации соучастником оказался мужчина 1989 года рождения по имени Абдель Рахман Сабах Айдан, который нелегально проживал на территории Кувейта.

Известно, что арестованный скрывался в одном из домов района Эр-Рикка на юге Эль-Кувейта. По данным полиции "владелец дома является последователем экстремистской идеологии".

Как заявили в ведомстве в субботу, был произведен арест владельца автомобиля, на котором террорист добрался до места происшествия.