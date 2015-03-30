​В Курске самолёт с пассажирами унесло ветром

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Самолёт компании Utair с пассажирами на борту сдуло сильным порывом ветра со взлётной полосы аэропорта в Курске. Это произошло 29 марта 21:59 мск.

Как передает Report, самолёт летел из Москвы и приземлился в курском аэропорту.

«Во время движения лайнера по взлётной полосе к зданию аэропорта внезапно сильными порывами ветра самолёт снесло на обочину взлётной полосы, где воздушное судно и остановилось», — сообщили в городской администрации.

Ветер в тот момент был 13 м/с, порывы достигали 17 м/с. На борту находились около 30 пассажиров. Их успешно эвакуировали. Никто не пострадал.

Самолёт до сих пор находится там, куда его отнесло. При ослаблении ветра будет произведена буксировка воздушного судна на перрон аэропорта. В настоящий момент сила порывов ветра — 14 м/с. Начиная с выходных, в центральных областях России отмечаются сильные порывы ветра.