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В курортном городе в Великобритании произошел взрыв

В курортном городе в Великобритании произошел взрыв В промышленной зоне курортного года Ройал-Лемингтон-Спа в Великобритании произошел взрыв.
Другие страны
27 августа 2021 г. 15:55
В курортном городе в Великобритании произошел взрыв

В промышленной зоне курортного года Ройал-Лемингтон-Спа в Великобритании произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Daily Express.

Причины случившегося пока устанавливаются. По словам местных жителей, они услышали громкий хлопок, после чего в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Местная полиция подтвердила изданию, что взрыв произошел на Джуно-Драйв. В связи с тем, что возгорание произошло в промышленном районе, правоохранители попросили жителей ближайших домов закрыть окна и двери.

Информации о пострадавших пока нет.

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