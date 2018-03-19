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    В курдской автономии на севере Ирака отменены празднества по случаю Новруза

    В Сулеймание объявлен трехдневный траур в связи очисткой центра Африна от террористов

    Баку. 19 марта.REPORT.AZ/ В курдской автономии на севере Ирака отменены празднества по случаю Новруза.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в письменном заявлении Хафаль Абу Бакра, губернатора одной из крупнейших провинций региона Сулеймание.

    "В Сулеймание объявлен трехдневный траур в связи событиями, происходящими в Африне. Все мероприятия по случаю Новруза отменены", - отмечено в заявлении.

    Отметим, что в результате продолжавшейся с 20 января антитеррористической операции "Оливковая ветвь" Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия 18 марта очистили центр Африна от террористов.

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