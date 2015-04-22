На Кубе столкнулись автобус и автоцистерна, пострадали более 50 человек

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На востоке Кубы в результате столкновения рейсового автобуса и автоцистерны пострадали более 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщает кубинский интернет-портал Cubadebate.

ДТП произошло между поселком Сьерра-де-Кубитас и городом Камагуэй в 550 км к востоку от Гаваны. Пассажирский автобус врезался в двигавшуюся навстречу автоцистерну воинской части. 42 пострадавших госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте.