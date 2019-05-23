В КСИР заявили, что Иран контролирует движение кораблей США в Персидском заливе

Иран держит под контролем перемещения американских кораблей в Персидском заливе.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Фадави, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"[Движение] американских кораблей в регионе находится под полным контролем иранской армии и КСИР", - приводит его заявление агентство.

17 мая Военно-морской институт США сообщил, что два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив.