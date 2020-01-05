В КСИР пообещали положить конец присутствию США в регионе

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касыма Сулеймани положит конец присутствию США в регионе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе", - сказал Салами, чьи слова цитирует агентство Fars. Он добавил, что "акт возмездия затронет обширную территорию".

Командующий КСИР заявил, что США, убив генерала Сулеймани, спровоцировали конец своего присутствия в регионе, пообещав, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы добиться этой цели.