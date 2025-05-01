В крупном дорожно-транспортном происшествии на Филиппинах погибли 12 человек

В результате крупного ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.

В результате крупного ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство GMA News.

Из них 10 человек погибли в фургоне, а двое - в компактном внедорожнике. Водитель фургона находится в критическом состоянии.

Сообщается, что автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда. Затем фургон протаранил внедорожник, который потом врезался в переднюю часть трактора. А трактор ударился о другой внедорожник, стоящий впереди.