В крупном дорожно-транспортном происшествии на Филиппинах погибли 12 человек

В результате крупного ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство GMA News.
Из них 10 человек погибли в фургоне, а двое - в компактном внедорожнике. Водитель фургона находится в критическом состоянии.
Сообщается, что автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда. Затем фургон протаранил внедорожник, который потом врезался в переднюю часть трактора. А трактор ударился о другой внедорожник, стоящий впереди.