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В крупном дорожно-транспортном происшествии на Филиппинах погибли 12 человек

В крупном дорожно-транспортном происшествии на Филиппинах погибли 12 человек В результате крупного ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.
Другие страны
1 мая 2025 г. 15:57
В крупном дорожно-транспортном происшествии на Филиппинах погибли 12 человек

В результате крупного ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство GMA News.

Из них 10 человек погибли в фургоне, а двое - в компактном внедорожнике. Водитель фургона находится в критическом состоянии.

Сообщается, что автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда. Затем фургон протаранил внедорожник, который потом врезался в переднюю часть трактора. А трактор ударился о другой внедорожник, стоящий впереди.

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