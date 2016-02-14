​В крупной аварии на трассе в Мексике погибли 20 человек

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На трассе Пуэбла — Орисаба в центральной части Мексики произошла крупная авария с участием не менее десяти автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщает La Jornada со ссылкой на неофициальные данные спасательных служб.

Согласно полученной информации, погибли около 20 человек, еще около 40 получили ранения.

Со слов свидетелей, все началось, когда пассажирский автобус врезался в грузовик, перевозивший безалкогольные напитки. После этого произошло еще несколько столкновений.