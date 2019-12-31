В крупнейшем профсоюзе Франции призвали забастовщиков остановить работу всех НПЗ в стране

Крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" призвал забастовщиков к "полной блокировке" всех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране в знак протеста против реформы пенсионной системы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил представитель синдиката в составе компании Total Тьерри Дефресн.

"Мы призываем к действиям на всех НПЗ Франции с 7 по 10 января с тем, чтобы ни один продукт не был вывезен с заводов в течение 96 часов", - сказал представитель профсоюза. "Мы хотим устроить полную блокировку", - заявил он.

На материковой части Франции располагаются восемь нефтеперерабатывающих заводов. В течение последних нескольких недель забастовщики блокируют работу нескольких из них. Ранее стало известно о том, что профсоюзы препятствуют работе предприятий, расположенных в департаментах Буш-дю-Рон и Сена и Марна. По информации "Всеобщей конфедерации труда", в связи с забастовочным движением объем переработки нефти во Франции в ближайшие дни снизится на 20%.

Как подчеркивают эксперты, в результате забастовки в департаменте Буш-дю-Рон автозаправочные станции практически исчерпали свои запасы. В настоящий момент около 130 заправок не работают. Наиболее острая ситуация складывается в Марселе.