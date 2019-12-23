В крупнейшем ДТП в США пострадало более 50 человек - ВИДЕО

Количество пострадавших в результате массовой аварии на трассе в штате Виргиния, США, увеличилось до 51, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По сообщению местной полиции, 11 из 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Все они госпитализированы, никто не погиб.

Также в полиции подтвердили, что причиной аварии стали плохие погодные условия - туман и гололед.

К настоящему времени движение по трассе полностью восстановлено, добавили в департаменте транспорта штата.

Отметим, что массовая авария на автомагистрали I-64, пролегающей через Виргинию, произошла накануне утром. Изначально сообщалось, что столкнулись 63 автомобиля, в результате чего пострадали 35 человек. Движение по трассе на время пришлось полностью перекрыть.