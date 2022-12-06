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В крупнейших городах Гондураса вводят режим ЧП для борьбы с преступностью

В крупнейших городах Гондураса вводят режим ЧП для борьбы с преступностью Режим чрезвычайного положения для борьбы с преступностью вводится в десятках самых проблемных районов столицы Гондураса Тегусигальпы и Сан-Педро-Сулы - второго по величине города страны.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 05:37
В крупнейших городах Гондураса вводят режим ЧП для борьбы с преступностью

Режим чрезвычайного положения для борьбы с преступностью вводится в десятках самых проблемных районов столицы Гондураса Тегусигальпы и Сан-Педро-Сулы - второго по величине города страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента Сиомары Кастро.

Согласно документу, приостанавливается действие конституционных гарантий с седьмого декабря 2022 года до седьмого января 2023 года.

В двух крупнейших городах Гондураса, где проживают более 2 млн человек, орудуют организованные преступные сообщества (ОПС) "Мара Сальватруча" и "Баррио-18". На них лежит основная ответственность за длительный кризис в сфере безопасности. В 2021 году в Гондурасе было зарегистрировано примерно 38 убийств на каждые 100 тыс. жителей. Это один из самых высоких показателей во всей Латинской Америке.

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Версия на азербайджанском языке Hondurasın böyük şəhərlərində fövqəladə vəziyyət elan ediləcək

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