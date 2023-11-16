В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд

Интенсивность столкновений вооруженных банд серьезно выросла в среду в крупнейшем пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса - Сите-Солей.

Интенсивность столкновений вооруженных банд серьезно выросла в среду в крупнейшем пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса - Сите-Солей.

Как передает Report , об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По его данным, из-за перестрелок вблизи крупнейшей больницы населенного пункта ее сотрудники эвакуировали несколько сотен пациентов. Также несколько сотен жителей вынуждены были покинуть свои дома. Всего в Сите-Солей проживает около 265 тыс. человек. Власти пока не делали заявлений относительно столкновений.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах страны.

В начале октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Как ожидается, миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити бандитскими группировками. Она будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН, ведущую роль в ее работе будет играть Кения.