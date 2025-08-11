В крупнейшем центре беженцев в Германии выявили непрозрачный контроль расходов

В крупнейшем центре для беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине выявлен непрозрачный контроль расходов, связанных с охраной, обслуживанием и управлением объекта.

Как передает Report, об этом пишет германское издание Tagesspiegel со ссылкой на собственное расследование.

"Центр не раз подвергался критике за условия содержания и необычно высокие расходы. Тегель - не только крупнейший, но и самый дорогой центр для беженцев в Германии. В 2023 году Берлин потратил на содержание центра около 298 млн евро. Точные данные за прошлый год социальное управление пока не предоставило", - пишет издание.

Отмечается, что на данной территории стоят огромные белые ангары, издалека они выглядят почти как палатки, объект представляет собой крупнейший центр для беженцев в Германии. Временами в нем одновременно проживало более 5 тыс. человек в очень тесных условиях, сейчас - около 2 тыс. К концу года всех жителей планируется переселить, после чего центр преобразуют в официальный пункт прибытия.

Счета на общую сумму около 100 млн евро не были достаточно проверены. Речь идет о платежах за услуги охраны в 2022 и 2023 годах.

"Высокие расходы на охрану - одна из главных причин, почему Тегель стал необычно дорогим центром для беженцев. В 2023 году услуги охраны, включая комиссию в 15% для Messe Berlin, обходились почти в 250 тыс. евро в день. Однако ни Messe, ни ведомство по делам беженцев (LAF) не уделяли этому должного внимания", - пишет издание.