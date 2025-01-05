О нас

В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за непогоды отменили 120 рейсов

В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за непогоды отменили 120 рейсов Снегопады и ледяные дожди парализовали авиасообщение в Германии: только в крупнейшем аэропорту ФРГ - Франкфурта-на-Майне - отменены 120 рейсов.
Другие страны
5 января 2025 г. 15:23
В крупнейшем аэропорту ФРГ из-за непогоды отменили 120 рейсов

Снегопады и ледяные дожди парализовали авиасообщение в Германии: только в крупнейшем аэропорту ФРГ - Франкфурта-на-Майне - отменены 120 рейсов.

Как передает Report, об этом сообщил агентству DPA представитель компании-оператора Fraport.

Согласно информации, задержки и отмены полетов из-за гололеда и плохой видимости наблюдаются и в других аэропортах, прежде всего на юге и юго-западе страны, в частности в Мюнхене и Штутгарте. Пассажирам рекомендуется заранее осведомляться о графике рейсов и планировать больше времени на дорогу.

По данным концерна Deutsche Bahn, осложнено и движение железнодорожного транспорта.

"Сейчас из-за погодных условий в районе Франкфурта-на-Майне имеют место ограничения в движении поездов дальнего следования. Из-за этого происходят задержки и отмены", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Snow, black ice cancels dozens of flights in Germany

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi