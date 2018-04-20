В кровь Юлии Скрипаль могли ввести химикат

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Посольство России в Лондоне не исключило, что в кровь Юлии Скрипаль перед отбором проб могли ввести химикат.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства. Он отметил, что российская сторона располагает только докладом Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и не имеет доступа ко всем данным об инциденте с отравлением экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Не имея доступа и реальной картины случившегося и в какой степени британские спецслужбы к этому причастны, российские специалисты задаются всё новыми и новыми вопросами», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».