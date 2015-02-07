​В Кремле завершились переговоры Путина, Олланда и Меркель

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Кремле переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, длившиеся более пяти часов, завершились.

Итоги встреч в Киеве и в Москве по ситуации на Украине будут подведены в воскресенье, 8 февраля, сообщил в ночь на субботу, 7 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, его слова приводят российские информагентства.

Итоговый документ еще готовится. Он будет представлен всем сторонам конфликта. При этом в него могут войти как предложения Петра Порошенко, так и инициативы Владимира Путина.

Как ожидается, в воскресенье, 8 февраля, состоятся телефонные переговоры лидеров в «нормандском варианте».