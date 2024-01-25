В Кремле призвали провести международное расследование крушения Ил-76

В Кремле также назвали необходимым проведение международного расследование крушения Ил-76 в Белгородской области.

В Кремле также назвали необходимым проведение международного расследование крушения Ил-76 в Белгородской области.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости международного расследования инцидента.

По его словам, РФ согласна на международное расследование, если оно будет рассматриваться как "преступление киевского режима".

Говоря об обмене пленными между РФ и Украиной, Песков отметил, что о дальнейших перспективах этого процесса пока "ничего нельзя сказать".

24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что все находящиеся на борту 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, погибли.