О нас

В Кремле считают позицию Японии недружественной по отношению к РФ

В Кремле считают позицию Японии недружественной по отношению к РФ Россия пока не намерена обсуждать мирный договор с Токио, так как считает Японию недружественной страной.
Другие страны
25 января 2025 г. 10:31
В Кремле считают позицию Японии недружественной по отношению к РФ

Россия пока не намерена обсуждать мирный договор с Токио, так как считает Японию недружественной страной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации агентства, так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

"Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны", - сказал Песков в ответ на вопрос, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения вообще.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kreml Yaponiyanın Rusiyaya qarşı mövqeyini qeyri-dost hesab edir

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi