В Кремле считают позицию Японии недружественной по отношению к РФ

Россия пока не намерена обсуждать мирный договор с Токио, так как считает Японию недружественной страной.

Россия пока не намерена обсуждать мирный договор с Токио, так как считает Японию недружественной страной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации агентства, так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

"Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны", - сказал Песков в ответ на вопрос, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения вообще.