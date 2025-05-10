О нас

В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России

В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией.
Другие страны
10 мая 2025 г. 17:44
В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России

Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", - сказал Песков журналистам.

По его словам, Россия будет развивать отношения во всех направлениях со странами, которые проявляют интерес к сотрудничеству.

При этом Песков считает, что очень сложно изолировать такую большую страну, как Россия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi