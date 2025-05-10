В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России

Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией.

Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", - сказал Песков журналистам.

По его словам, Россия будет развивать отношения во всех направлениях со странами, которые проявляют интерес к сотрудничеству.

При этом Песков считает, что очень сложно изолировать такую большую страну, как Россия.