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В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Байдена

В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Байдена Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, какие темы поднимет Владимир Путин на переговорах с президентом США Джозефом Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 23:43
В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Байдена
Владимир Путин и Джо Байден

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, какие темы поднимет Владимир Путин на переговорах с президентом США Джозефом Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года.

Как передает Report, об этом заявил представитель Кремля в эфире Первого канала.

"Естественно, Украина - много споров вокруг Украины. Для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное вызывает необходимость принятия адекватных мер, но принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории", - сообщил Песков.

Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года.

"Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - добавил Песков.

По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Baydenin qarşıdakı görüşündə müzakirə olunacaq məsələlər açıqlanıb

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