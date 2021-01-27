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В Кремле рассказали, какие вопросы обсуждались в ходе первого разговора Путина и Байдена

В Кремле рассказали, какие вопросы обсуждались в ходе первого разговора Путина и Байдена Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали первого разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена
Другие страны
27 января 2021 г. 14:19
В Кремле рассказали, какие вопросы обсуждались в ходе первого разговора Путина и Байдена
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали первого разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по словам Пескова, звонок состоялся по инициативе Москвы.

"Мы предложили провести разговор, чтобы поздравить американского коллегу с началом работы и обсудить наиболее важные вопросы", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин и Байден обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и подтвердили эту договоренность.

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