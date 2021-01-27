В Кремле рассказали, какие вопросы обсуждались в ходе первого разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали первого разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по словам Пескова, звонок состоялся по инициативе Москвы.
"Мы предложили провести разговор, чтобы поздравить американского коллегу с началом работы и обсудить наиболее важные вопросы", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин и Байден обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и подтвердили эту договоренность.