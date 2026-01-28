Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов США, Украины и РФ в Абу-Даби

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 14:25
    В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов США, Украины и РФ в Абу-Даби

    В Кремле положительно оценивают старт прямых трехсторонних контактов США, Украины и России в Абу-Даби.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - заявил Песков.

    По его словам, прогрессом можно считать сам факт того, что эксперты начали обсуждать ряд сложных вопросов, связанных с урегулированием ситуации вокруг Украины.

