В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов США, Украины и РФ в Абу-Даби

В Кремле положительно оценивают старт прямых трехсторонних контактов США, Украины и России в Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - заявил Песков.

По его словам, прогрессом можно считать сам факт того, что эксперты начали обсуждать ряд сложных вопросов, связанных с урегулированием ситуации вокруг Украины.