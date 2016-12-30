В Кремле пообещали "ответить взаимностью" в ответ на санкции Белого дома

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пока не может сказать, какой будет ответ на санкции, введенные в четверг США в отношении России, но сообщил, что ответ будет адекватный – действует принцип взаимности.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", — заявил Песков журналистам.

"Разумеется можем лишь ещё раз выразить сожаления в связи с такими решениями Вашингтона", — добавил он.