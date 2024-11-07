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В Кремле не исключают общение Путина с Трампом до его инаугурации

В Кремле не исключают общение Путина с Трампом до его инаугурации Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы российского государства Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации избранного президента США.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 14:21
В Кремле не исключают общение Путина с Трампом до его инаугурации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы российского государства Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации избранного президента США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Оно не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", - сказал Песков, напоминая о высказываниях Трампа.

В ходе общения журналисты задали Пескову вопрос, связывались ли из администрации президента России или МИД РФ со штабом Трампа после выборов.

"Нет. Почему мы должны связываться?" - сказал Песков.

По его словам, с Джо Байденом, как с уходящим президентом, разговор Путина не планируется.

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