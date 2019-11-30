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В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек

​В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек

Второе дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, произошло в Уярском районе Красноярского края.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей.

“ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь". Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN. Семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле, погибла. Среди погибших трое детей”.

Отметим, что в Красноярском крае столкнулись автомобиль Honda и Nissan. В ДТП погибли три человека, еще троепострадали.

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