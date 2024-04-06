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В Красном море у берегов Йемена произошло нападение на судно

В Красном море у берегов Йемена произошло нападение на судно Нападение на судно произошло в Красном море примерно в 61 морской миле к юго-западу от йеменского портового города Ходейда.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 21:27
В Красном море у берегов Йемена произошло нападение на судно

Нападение на судно произошло в Красном море примерно в 61 морской миле к юго-западу от йеменского портового города Ходейда.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

Агентство не приводит каких-либо подробностей инцидента.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 30 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.

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