В Красном море пропало прогулочное судно с тремя россиянами

Прогулочное судно 30 minutes, на борту которого находятся трое российских граждан, пропало в Красном море после выхода из порта саудовского города Джизан.

Прогулочное судно 30 minutes, на борту которого находятся трое российских граждан, пропало в Красном море после выхода из порта саудовского города Джизан.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил советник заведующего консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев.

По данным посольства, полученным от владельца 30 minutes, судно шло по маршруту Порт-Саид - Суэц - Хургада - Джидда - Джизан - Джибути. "17 апреля они вышли из порта Джизана, где осуществлялась дозаправка судна. В тот же день яхта встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров. На борту находятся трое россиян: Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова", - сказал представитель посольства.

Почти неделю экипаж 30 minutes не выходит на связь. Определить местоположение судна невозможно, поскольку оно отключило транспондеры автоматической системы идентификации. "Пока подробностей никаких нет, посольство находится в контакте с береговой охраной Саудовской Аравии. Поисково-спасательный координационнный центр Джидды задействовал все свободные суда для поиска пропавшей яхты", - добавил Сайдяшев.

По его словам, к настоящему моменту ни российское посольство, ни саудовские власти не нашли подтверждений тому, что судно могло быть захвачено пиратами, которые активно действуют в водах Красного моря рядом с Джибути и Эритреей.