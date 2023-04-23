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В Красном море пропало прогулочное судно с тремя россиянами

В Красном море пропало прогулочное судно с тремя россиянами Прогулочное судно 30 minutes, на борту которого находятся трое российских граждан, пропало в Красном море после выхода из порта саудовского города Джизан.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 19:11
В Красном море пропало прогулочное судно с тремя россиянами

Прогулочное судно 30 minutes, на борту которого находятся трое российских граждан, пропало в Красном море после выхода из порта саудовского города Джизан.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил советник заведующего консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев.

По данным посольства, полученным от владельца 30 minutes, судно шло по маршруту Порт-Саид - Суэц - Хургада - Джидда - Джизан - Джибути. "17 апреля они вышли из порта Джизана, где осуществлялась дозаправка судна. В тот же день яхта встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров. На борту находятся трое россиян: Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова", - сказал представитель посольства.

Почти неделю экипаж 30 minutes не выходит на связь. Определить местоположение судна невозможно, поскольку оно отключило транспондеры автоматической системы идентификации. "Пока подробностей никаких нет, посольство находится в контакте с береговой охраной Саудовской Аравии. Поисково-спасательный координационнный центр Джидды задействовал все свободные суда для поиска пропавшей яхты", - добавил Сайдяшев.

По его словам, к настоящему моменту ни российское посольство, ни саудовские власти не нашли подтверждений тому, что судно могло быть захвачено пиратами, которые активно действуют в водах Красного моря рядом с Джибути и Эритреей.

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