​В Красногорске произошел пожар в хосписе

Пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

По данным источника в экстренных службах, в результате инцидента погибли семь человек.

"Найдены тела семи погибших в результате пожара. По предварительным данным, это постояльцы хосписа", - сказал источник.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 29 человек, двое из них - персонал. Из здания самостоятельно вышли 11 человек.

Сообщение о возгорании в хосписе для пожилых людей "Второй дом" поступило пожарным в 23:59 (мск). Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже шестиэтажного здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32 (мск). Площадь пожара составила 15 кв. м.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара.