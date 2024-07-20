В Краснодаре в массовом ДТП погибли три человека

Массовое ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе "Камаза", произошло на 13-м км Ростовского шоссе города Краснодара (РФ).

В результате массового ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе "Камаза", на 13-м км Ростовского шоссе города Краснодара (РФ) три человека погибли и еще трое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"В результате ДТП пострадал водитель одного из легковых автомобилей, два пассажира, находившиеся с ним, а также водитель другого транспортного средства скончались. С места ДТП двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14 и 10 лет доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Установлено, что "Камаз" столкнулся с двумя автомобилями, которые затем наехали на другие транспортные средства. Сообщается, что прокуратурой округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.