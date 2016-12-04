В Краснодаре 99 человек госпитализировали с отравлением

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Минздрав РФ сообщил о госпитализации 99 человек с отравлением в Краснодаре, состояние всех оценивается медиками как средней степени тяжести

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"В городе Краснодар 99 человек — сотрудников одной из местных фирм — были сегодня госпитализированы с острой кишечной инфекцией", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что состояние всех оценивается медиками как средней степени тяжести.

По данным ведомства, в настоящий момент все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью на региональном уровне, их жизни ничто не угрожает.