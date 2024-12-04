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В Кракове мужчина обезоружил полицейского и покончил с собой

В Кракове мужчина обезоружил полицейского и покончил с собой Доставленный в отдел полиции в Кракове для допроса мужчина вырвал табельное оружие у одного из стражей порядка, забаррикадировался в служебном помещении и позже покончил с собой.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 13:53
В Кракове мужчина обезоружил полицейского и покончил с собой

Доставленный в отдел полиции в Кракове для допроса мужчина вырвал табельное оружие у одного из стражей порядка, забаррикадировался в служебном помещении и позже покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TVP.

"В настоящее время прокуратура начала расследование. Выясняются обстоятельства, которые привели к трагедии", - сообщила представитель краковской полиции Катажина Число.

Задержание было произведено вечером во вторник, после того, как полицейский наряд прибыл по вызову на место семейной ссоры в один из домов в городском районе Казимеж. Стражи порядка были вынуждены выбить дверь в квартиру, где обнаружили раненую 24-летнюю женщину, которая позже умерла в больнице. Ее 23-летний сожитель был задержан и доставлен в полицейский комиссариат.

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