В Кот-Д’Ивуаре выявили первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола

В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зарегистрировали первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола.

В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зарегистрировали первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи", - указано в пресс-релизе ВОЗ.

Абиджан находится на юге Кот-д'Ивуара. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

В Гвинее местная вспышка лихорадки Эбола завершилась 19 июня 2021 года.