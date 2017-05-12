В Кот-д'Ивуаре вновь вспыхнул бунт военных

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Совет национальной безопасности Кот-д'Ивуара во главе с президентом страны Алассаном Уаттарой провел экстренное заседание в связи с бунтом военнослужащих, который вновь вспыхнул минувшей ночью в нескольких городах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил источник в министерстве обороны страны.

Взбунтовавшиеся солдаты требуют выплаты им премий. В нескольких городах Кот-д'Ивуара они покинули казармы, бродят по улицам с оружием в руках и стреляют в воздух.

Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала этого года.