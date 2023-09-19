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В Кот-д'Ивуаре семеро детей умерли от неизвестной болезни

В Кот-д'Ивуаре семеро детей умерли от неизвестной болезни Семеро детей скончались, еще 59 человек госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 03:09
В Кот-д'Ивуаре семеро детей умерли от неизвестной болезни

Семеро детей скончались, еще 59 человек госпитализированы из-за неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные источники.

Согласно их информации, возраст погибших от болезни варьируется от пяти до 12 лет.

"Семь человек скончались в деревне, расположенной в центре Кот-д'Ивуара рядом с городом Буаке, где еще 59 человек были госпитализированы по причине болезни пока не известного происхождения", - пишет агентство.

Отмечается, что большинство из госпитализированных – дети. Среди симптомов заболевания источники называют рвоту и диарею.

В феврале этого года в другой деревне, также расположенной недалеко от города Буаке, двое человек были приговорены к пяти годам тюрьмы из-за гибели 16 человек после заражения бактериями клостридиями.

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