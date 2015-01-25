​В Кот-д'Ивуаре пытаются пресечь жертвоприношения детей

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Правительство Кот д'Ивуара пообещало принять дополнительные меры по защите детей.

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, в последние месяцы в стране было похищено более 20 детей.

Многие из похищенных были найдены убитыми и изуродованными. Власти опасаются, что детей похищают в целях жертвоприношения.

Министр по делам семьи Энн Дезире Улото сказала, что местные органы власти должны усилить меры безопасности вокруг школ и игровых площадок, а родители - тщательнее следить за детьми.

По ее словам, Кот-д'Ивуар переживает совершенно новый вид преступлений.