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    ​В Кот-д'Ивуаре пытаются пресечь жертвоприношения детей

    В последние месяцы в стране было похищено более 20 детей

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Правительство Кот д'Ивуара пообещало принять дополнительные меры по защите детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на ББС, в последние месяцы в стране было похищено более 20 детей.

    Многие из похищенных были найдены убитыми и изуродованными. Власти опасаются, что детей похищают в целях жертвоприношения.

    Министр по делам семьи Энн Дезире Улото сказала, что местные органы власти должны усилить меры безопасности вокруг школ и игровых площадок, а родители - тщательнее следить за детьми.

    По ее словам, Кот-д'Ивуар переживает совершенно новый вид преступлений.

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