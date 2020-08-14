В Кот-д'Ивуаре при столкновениях с полицией погибли пятеро демонстрантов

По меньшей мере пять человек погибли за последние два дня в Кот-д'Ивуаре в столкновениях полиции с оппозиционными активистами, которые протестуют против участия в предстоящих президентских выборах нынешнего главы государства Алассана Уаттара.

По меньшей мере пять человек погибли за последние два дня в Кот-д'Ивуаре в столкновениях полиции с оппозиционными активистами, которые протестуют против участия в предстоящих президентских выборах нынешнего главы государства Алассана Уаттара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Три человека были убиты 12 августа в городе Даукро на западе страны, еще двое других в городе Бонуа на побережье Гвинейского залива. В экономической столице страны Абиджане в четверг оппозиция провела акцию протеста, которая была немногочисленной. Активисты жгли на одной из центральных улиц кучи собранного ими мусора. Полиция разогнала протестующих, проведя несколько арестов.

Находящийся на своем посту второй срок подряд Алассана Уаттара не планировал участвовать в предстоящих в октябре президентских выборах в качестве кандидата. Он поддержал кандидатуру тогдашнего премьер-министра страны Амаду Гон Кулибали для избрания на пост главы государства. Однако премьер скоропостижно скончался 8 июля и правящая в Кот-д'Ивуаре коалиции "Объединение уфуэтистов за демократию и мир" выдвинула 76-летнего Алассана Уаттара своим кандидатом на президентские выборы. Глава государства 6 августа в обращении к нации официально объявил о своем намерении участвовать в выборах в связи со сложившимися обстоятельствами.

Оппозиция заявила о незаконности подобного шага, так как конституция ограничивает двумя сроками полномочия главы государства. Однако сторонники Алассана Уаттара указывают, что в Кот-д'Ивуаре в 2016 году была принята новая конституция. В результате предыдущие два срока главы государства, который был избран на основе предыдущей конституции, не должны учитываться. Этого мнения придерживается и сам Алассана Уаттара.