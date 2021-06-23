В Кот-д'Ивуаре экс-премьера приговорили к пожизненному заключению

Суд Абиджана приговорил заочно оппозиционера и бывшего премьер-министра Кот-д'Ивуара Гийома Соро к пожизненному заключению за антигосударственную деятельность.

Суд Абиджана приговорил заочно оппозиционера и бывшего премьер-министра Кот-д'Ивуара Гийома Соро к пожизненному заключению за антигосударственную деятельность.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебное решение.

"Действия Соро создали угрозу государственной безопасности Кот-д'Ивуара", - подчеркнуто в постановлении суда. В минувшем апреле суд Абиджана приговорил Соро к 20 годам лишения свободы за финансовые преступления.

Суд отметил, что экс-премьер со своими сторонниками пытался спровоцировать в Кот-д'Ивуаре "вооруженное восстание с целью свержения законной власти". Он был также признан виновным "в заговоре и распространении ложных новостей, дискредитирующих институты власти и их работу". Суд также ликвидировал созданное Соро движение "Солидарные поколения и народы". Оно было задумано бывшим премьером как политическая структура для участия в состоявшихся в минувшем октябре президентских выборах, на которых Соро безуспешно стремился участвовать в качестве кандидата. Нынешним решением суда это движение признано причастным к подрывным действиям.

Одновременно с бывшим премьером по данному делу проходила группа из 19 его соратников. Они в среду были приговорены к тюремному заключению от 17 месяцев до 20 лет.

Соро возглавлял правительство Кот-д'Ивуара с апреля 2007 по март 2012 года и занимал пост спикера Национальной ассамблеи с марта 2012 по февраль 2019 года.