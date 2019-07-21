В Коста-Рике 19 человек скончались из-за контрафактного алкоголя

В Коста-Рике конфисковали 30 тыс. бутылок алкоголя после смерти 19 человек из-за контрафактной спиртной продукции.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает News Breaking.

С июня из-за отравления алкоголем скончались 14 мужчин и 5 женщин. Уточняется, что у людей, которые отравились и при этом выжили, наблюдаются поражения головного мозга и слепота.

Власти конфисковали алкоголь, чтобы выяснить, насколько широко распространена проблема контрафакта.