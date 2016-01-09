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    В Косове демонстранты подожгли здание правительства

    Участники акции забросали здание штаб-квартиры парламента бутылками с зажигательной смесью

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Демонстранты подожгли здание правительства Косова.

    Как передает Report, участники акции, выступающие против соглашения властей с Сербией, забросали здание штаб-квартиры парламента бутылками с зажигательной смесью.

    Пожарные быстро потушили пламя, поскольку полицейские оттеснили от здания правительства несколько тысяч демонстрантов.

    Противники действующей власти в Косове выступают против расширения прав сербов, возможности их финансирования из Белграда и разграничении границы с Черногорией.

    В середине декабря оппозиционные депутаты распылили газ в парламенте Косова, пытаясь тем самым заставить правительство отказаться от сделки с Сербией и Черногорией.

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