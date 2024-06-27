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В Копенгагене загорелось здание Министерства налогообложения Дании

В Копенгагене загорелось здание Министерства налогообложения Дании Пожар разгорелся в Министерстве налогообложения Дании в копенгагенском районе Кристиансхавн.
Другие страны
27 июня 2024 г. 13:55
В Копенгагене загорелось здание Министерства налогообложения Дании

Пожар разгорелся в Министерстве налогообложения Дании в копенгагенском районе Кристиансхавн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил датский министр налогов Йеппе Бруус в соцсети "X".

"Пожар в Министерстве налогообложения [Дании]. Все сотрудники находятся на улице. Идет процесс подсчета всех сотрудников", - пишет министр.

По информации газеты Ekstra Bladet, пожар произошел на крыше.

Датское радио DR сообщило, что из здания министерства идет сильный дым. На место инцидента прибыла пожарно-спасательная служба.

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