В Копенгагене задержали несколько человек из-за дрона над аэропортом

Несколько человек были задержаны утром во вторник аэропорту Копенгагена в связи с запуском БПЛА. Воздушное движение было временно остановлено.

Несколько человек были задержаны утром во вторник аэропорту Копенгагена в связи с запуском БПЛА. Воздушное движение было временно остановлено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет полиция города в соцсетях.

"Сегодня утром над аэропортом Копенгагена были замечены дроны, в результате чего авиасообщение было ненадолго прекращено, - говорится в сообщении. - Мы задержали несколько человек, которых мы подозреваем в причастности к запускам БПЛА, и сейчас ведется расследование инцидента".

На данный момент полиция не рассматривает инцидент как атаку.