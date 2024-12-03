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В Копенгагене задержали несколько человек из-за дрона над аэропортом

В Копенгагене задержали несколько человек из-за дрона над аэропортом Несколько человек были задержаны утром во вторник аэропорту Копенгагена в связи с запуском БПЛА. Воздушное движение было временно остановлено.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 14:20
В Копенгагене задержали несколько человек из-за дрона над аэропортом

Несколько человек были задержаны утром во вторник аэропорту Копенгагена в связи с запуском БПЛА. Воздушное движение было временно остановлено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет полиция города в соцсетях.

"Сегодня утром над аэропортом Копенгагена были замечены дроны, в результате чего авиасообщение было ненадолго прекращено, - говорится в сообщении. - Мы задержали несколько человек, которых мы подозреваем в причастности к запускам БПЛА, и сейчас ведется расследование инцидента".

На данный момент полиция не рассматривает инцидент как атаку.

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