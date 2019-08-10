 Наверх

В Копенгагене вблизи полицейского участка прогремел взрыв

В Копенгагене вблизи полицейского участка прогремел взрыв
​В эту ночь у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв
© AFP

В эту ночь у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Произошел взрыв поблизости от полицейского участка на улице Хермодсгаде (Hermodsgade). Никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции в Twitter, размещённом в 5.26 утра (7.26 по Баку).

Департамент чрезвычайных ситуаций Копенгагена также сообщал о возможном взрыве.

"Мы получили информацию о громком хлопке на Хермодсгаде, и все экстренные службы на месте", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Ведущая газета Копенгагена Berlingske опубликовала фотографии, на которых видны разбитые окна и стеклянные двери.

Напомним, что на этой неделе произошел взрыв у здания главного офиса налоговой инспекции в Копенгагене. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!