В Копенгагене открылся центр квантовых технологий НАТО

Центр квантовых технологий НАТО Deep Tech Lab - Quantum открылся в Копенгагене.

Центр квантовых технологий НАТО Deep Tech Lab - Quantum открылся в Копенгагене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Новый центр является составной частью "Катализатора оборонных инноваций для Северной Атлантики" (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA), объединяющего исследовательские центры и площадки в государствах - членах Североатлантического альянса. Главными задачами центра станут сохранение технологического лидерства НАТО в сферах искусственного интеллекта, квантовых и космических технологий, а также разработка технических решений в области безопасной связи, мониторинга прибрежных территорий и надежного электроснабжения.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул на открытии центра, что в современном мире преимущество на поле боя имеет тот, кто располагает высокотехнологичными дронами, более скоростными компьютерами и системами, которые нельзя взломать. Поэтому в дальнейшем безопасность, по мнению Поульсена, будет зависеть и от способности создавать и защищать новые технологии.