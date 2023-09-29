В Копенгагене открылся центр квантовых технологий НАТО

Центр квантовых технологий НАТО Deep Tech Lab - Quantum открылся в Копенгагене.
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Новый центр является составной частью "Катализатора оборонных инноваций для Северной Атлантики" (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA), объединяющего исследовательские центры и площадки в государствах - членах Североатлантического альянса. Главными задачами центра станут сохранение технологического лидерства НАТО в сферах искусственного интеллекта, квантовых и космических технологий, а также разработка технических решений в области безопасной связи, мониторинга прибрежных территорий и надежного электроснабжения.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул на открытии центра, что в современном мире преимущество на поле боя имеет тот, кто располагает высокотехнологичными дронами, более скоростными компьютерами и системами, которые нельзя взломать. Поэтому в дальнейшем безопасность, по мнению Поульсена, будет зависеть и от способности создавать и защищать новые технологии.