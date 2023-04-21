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В Копенгагене мужчина поджег себя перед посольством США

В Копенгагене мужчина поджег себя перед посольством США Полиция Копенгагена в пятницу выехала к посольству США после сообщения от диппредставительства о том, что неизвестный совершил акт самосожжения у его здания.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 14:46
В Копенгагене мужчина поджег себя перед посольством США

Полиция Копенгагена в пятницу выехала к посольству США после сообщения от диппредставительства о том, что неизвестный совершил акт самосожжения у его здания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице полиции Копенгагена в Twitter.

"Мы находимся у американского посольства на улице Даг Хеммершёльдс Алле в Эстербру (район Копенгагена). По-видимому, здесь некий мужчина поджег себя", — говорится в тексте.

По сведениям правоохранителей, огонь потушен, мужчина находится в сознании.

Позднее полиция информировала, что речь идет о 18-летнем подданном Дании. Его доставили на лечение в госпиталь, жизнь мужчины находится вне опасности.

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