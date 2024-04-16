В Копенгагене горит здание старейшей в мире биржи

Сегодня, 16 апреля, утром в здании Копенгагенской биржи, расположенной в центре города, вспыхнул сильный пожар. За короткое время огонь охватил значительную часть здания, через полчаса после начала пожара обрушился шпиль.

Сегодня, 16 апреля, утром в здании Копенгагенской биржи, расположенной в центре города, вспыхнул сильный пожар. За короткое время огонь охватил значительную часть здания, через полчаса после начала пожара обрушился шпиль.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Danmarsk Radio.

Территория вокруг здания оцеплена, проведена эвакуация всех людей, находившихся внутри. Сотрудники спасательных служб и присоединившиеся к ним добровольцы из числа жителей города выносят из здания ценные предметы, мебель, картины. Причины возгорания пока не называются.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт прокомментировал происходящее в соцсетях, написав, что "в огне сейчас 400 лет культурного наследия Дании".

Копенгагенская биржа - одно из самых старых зданий датской столицы. Оно было спроектировано архитекторами братьями Лоренцем и Гансом ван Стенвинкелями по заказу короля Дании и Норвегии Кристиана IV и построено в 1625 году на острове Слотсхольмен в центре города. До XIX века в здании располагалась сырьевая биржа, затем до 1974 года там работала фондовая биржа. В настоящее время здание принадлежит Датской торговой палате.

В XIX веке была проведена неудачная реставрация здания, и сейчас в нем ведутся масштабные ремонтно-реставрационные работы, которые должны были восстановить исторический фасад биржи.