​В консульстве Южной Кореи в Японии обнаружена коробка с надписью "за взрыв в храме Ясукуни"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В консульстве Республики Корея в японском городе Иокогама в субботу была обнаружена подозрительная коробка с надписью "месть за взрыв в храме Ясукуни", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Коробка доставлена в полицию, ее содержимое изучается. Отмечается, что подозрительный предмет был найден сотрудником консульства на парковке. На ней также написано название японской организации, устраивавшей антикорейские протесты.

Взрыв на территории токийского храма Ясукуни произошел 23 ноября в общественном туалете у южных ворот этого комплекса. Никто не пострадал. Место инцидента сильно обгорело, там были обнаружены батарейки и провода, которые следствие считает частями взрывателя. 9 декабря при попытке въезда в Японию в токийском аэропорту Ханэда был арестован 27-летний гражданин Южной Кореи, который подозревается в организации этого взрыва.