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В Конституцию Италии внесли поправки

В Конституцию Италии внесли поправки Парламент Италии одобрил поправки в основной закон страны.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 05:43
В Конституцию Италии внесли поправки

Парламент Италии одобрил поправки в основной закон страны.

Как передает Report, об этом сообщает il Fatto Quotidiano.

В Конституцию теперь будут включены положения о необходимости защиты экологии, а также об ограничении реализации права на частную деятельность в том случае, если она вредит здоровью людей и окружающей среде.

Международные экологические организации, среди которых Greenpeace и WWF поддержали изменения.

Конституция Италии была принята в 1947 году после перехода к республиканской форме правления. С тех пор в нее вносились поправки шестнадцать раз. Италия - пятая страна в мире, в основной закон которой включены положения о защите природы.

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