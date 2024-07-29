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В Конституционный суд Грузии подали третий иск против закона об "иноагентах"

В Конституционный суд Грузии подали третий иск против закона об "иноагентах" 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии подали иск в Конституционный суд против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Другие страны
29 июля 2024 г. 13:05
В Конституционный суд Грузии подали третий иск против закона об иноагентах

38 оппозиционных депутатов парламента Грузии подали иск в Конституционный суд против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Ранее иск в КС подали президент Саломе Зурабишвили и 121 грузинская НПО.

Все они требуют отменить действие закона, потому что он якобы противоречит статье 78 Конституции, в которой говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda 38 deputat "Xarici agentlər haqqında" qanuna qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb

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